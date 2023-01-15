Мусаев: В Азербайджане нет острой нехватки лекарств

По его словам, из-за нестабильных цен на энергоносители в результате конфликтов и войн в мире, а также вследствие разрыва традиционных логистических цепочек выросли стоимость сырья, используемого для производства лекарственных препаратов, и транспортные расходы. Это в свою очередь привело к росту цен на определенные лекарства.

Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

В настоящее время в Азербайджане не наблюдается острой нехватки каких-либо лекарств.

"Ситуация в нашей стране всегда была и сейчас находится под контролем. Осуществлены необходимые поставки и обеспечены резервы", - сказал министр.

Мусаев напомнил, что цены на лекарственные препараты устанавливаются в Азербайджане Тарифным (ценовым) советом.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, цены на стратегически важные лекарственные препараты находятся под контролем и регулируются", - подчеркнул глава ведомства.