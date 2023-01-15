Представитель Госдепа: «Чтим память погибших во время январских событий»

Сегодня Марк Кэмерон, директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США посетил Аллею шехидов, сообщило посольство США в Азербайджане.

«Сегодня вместе с директором Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Марком Кэмероном мы чтим память большого числа мирных жителей, погибших во время январских событий. Выражаем глубокие соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате жестокого нападения, не забываем о жертвах, мирно отстаивавших свои убеждения», - говорится в сообщении.