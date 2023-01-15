Конгресс США с большой долей вероятности одобрит сделку по продаже Турции истребителей F-16, пишет газета Akşam со ссылкой на свои источники в Сенате и Конгрессе США.

Оптимистичная оценка перспективы продажи самолетов связана с проведенными в Вашингтоне переговорами главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Издание указывает, что наиболее ярые противники сделки из Демократической партии все же готовы смягчить позицию и поддержать на голосовании соответствующий законопроект. Среди оппозиционно настроенных сенаторов - председатель комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес.

Он сейчас остался единственным непримиримым из числа тяжеловесов демпартии, кто выступал против сделки.