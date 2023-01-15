Конгресс США одобрит сделку по продаже Турции F-16 Akşam
Конгресс США с большой долей вероятности одобрит сделку по продаже Турции истребителей F-16, пишет газета Akşam со ссылкой на свои источники в Сенате и Конгрессе США.
Оптимистичная оценка перспективы продажи самолетов связана с проведенными в Вашингтоне переговорами главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Издание указывает, что наиболее ярые противники сделки из Демократической партии все же готовы смягчить позицию и поддержать на голосовании соответствующий законопроект. Среди оппозиционно настроенных сенаторов - председатель комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес.
Он сейчас остался единственным непримиримым из числа тяжеловесов демпартии, кто выступал против сделки.
Газета отмечает, что другие высокопоставленные сенаторы-демократы склонны одобрить продажу истребителей.
Между тем сам Чавушоглу после переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном сдержанно прокомментировал перспективы одобрения со стороны Конгресса, отметив, что действующая администрация США может преодолеть противодействие оппозиции среди законодателей, если будет действовать решительно.
Турция намерена получить 40 единиц истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации имеющихся на вооружении машин. Этот вопрос оказался заморожен после того, как Анкара купила у Москвы ЗРС С-400.