Чавушоглу: Огонь независимости сегодня освещает путь победы к Шуше
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поделился в своем твиттере публикацией в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.
«Огонь независимости, зажженный 20 января 1990 года, сегодня также освещает путь победы к Шуше. Память о дорогих шехидах, которые зажгли этот огонь, будет жить вечно», - написал Чавушоглу.
20 Ocak 1990’da yakılan bağımsızlık ateşi bugün aziz Şuşa’ya uzanan “Zafer Yolu”nu da aydınlatıyor.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 20, 2023
Bu ateşi yakan aziz Şehitlerin hatırası sonsuza dek yaşayacak.🇹🇷🇦🇿#20Yanvar #ÜmumxalqHüznGünü#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/Bhob8pXhvU