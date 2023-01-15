Чавушоглу: Огонь независимости сегодня освещает путь победы к Шуше

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поделился в своем твиттере публикацией в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

«Огонь независимости, зажженный 20 января 1990 года, сегодня также освещает путь победы к Шуше. Память о дорогих шехидах, которые зажгли этот огонь, будет жить вечно», - написал Чавушоглу.