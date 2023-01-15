Финляндия отправит Украине тяжелую артиллерию

Согласно заявлению, стоимость снаряжения составляет более 400 млн евро. Всего Хельсинки поставили Украине военную помощь на сумму 590 млн евро.

"Министр обороны Микко Савола сказал, что Финляндия будет поставлять Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы", - отмечается в пресс-релизе.

Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине, в который войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы, говорится в заявлении финского правительства.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна может передать Украине небольшую партию танков Leopard в случае создания "совместного европейского проекта по оказанию помощи Украине".

"Однако количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством-членом НАТО", - отметил он.