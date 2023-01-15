Греция о возможности войны с Турцией

Греция не намерена воевать с Турцией из-за разграничений морских зон в Эгейском море и рассчитывает разрешить этот единственный спор между двумя странами за столом переговоров или в Международном суде в Гааге. Об этом заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ведущий спросил Мицотакиса, собирается ли Греция воевать с Турцией из-за небольшого острова Кастелоризо, расположенного в 2 км от турецкого побережья. «Мы не будем воевать с Турцией, хотя мы были свидетелями большой напряженности (в отношениях с этой страной) за последние три года, - сказал премьер. Мы должны быть в состоянии сесть с Турцией за стол переговоров как разумные люди и урегулировать наш основной спор, который касается разграничения морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Это сложный вопрос из-за географии Эгейского моря, но мы смогли решить аналогичные проблемы с нашими соседями. Мы сделали это с Италией, мы сделали это с Египтом, а с Албанией мы собираемся передать данный вопрос в Международный суд, и пусть суд решает от нашего имени».

По словам премьера, эту проблему нужно решать в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву, не провоцировать соседей, а кроме того, следует держать каналы связи открытыми. Как заявил Мицотакис, в Турции «много шума» по поводу того, что Греция наращивает свои вооруженные силы. «И я спросил, есть ли у кого-нибудь разумные основания полагать, что греческие острова представляют угрозу для материковой части Турции?» - отметил он.