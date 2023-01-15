В Азербайджане в полдень в День всенародной скорби - 20 Января на одну минуту было приостановлено движение транспорта и пешеходов в память о жертвах трагедии Черного января.

Минута молчания сопровождалась гудками кораблей в Бакинской бухте, поездов железной дороги.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Азербайджане были убиты 150, ранены 744 гражданских лица.

В связи с 33-й годовщиной 20 Января в городах и районах Азербайджана почтена память шехидов. С утра 20 января жители Азербайджана приходят на Аллею шехидов, чтут память погибших, возлагают цветы к их могилам.