Кремль: Конфликт в Украине развивается по восходящей
Конфликт в Украине развивается по восходящей спирали, а вовлечение в него Североатлантического альянса растет.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока мы видим, что конфликт действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности", - сказал Песков.