Синоптики рассказали о погоде в субботу
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 января.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, днем и ночью в некоторых местах ожидается туман.
Будет преобладать северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 4-6 градусов тепла, днем - 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.
В районах Азербайджана местами осадки в виде дождя, туман, в горах может выпасть снег, ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-4 градуса мороза, днем - 7-11 градусов тепла.
В горах ночью 5-10 градусов мороза, днем – 0-3 градуса тепла.
На дорогах горных районов возможен гололед.