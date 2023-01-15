Times of Israel: Израиль показал, что был рядом с Азербайджаном

Расширение отношений с Азербайджаном является доказательством стремления Израиля укрепить связи со странами Центральной Азии и Кавказа, говорится в статье издания Times of Israel.

«Израиль показал, что мы были рядом с Азербайджаном в трудную минуту», - цитирует издание слова посла Израиля в Баку Джорджа Дика, сказанные им в ходе посещения места ракетного обстрела в Гяндже.

Издание приводит данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира, согласно которым Израиль обеспечил 69 процентов основного импорта вооружений Баку в 2016-2020 годах.

Times of Israel также обращает внимание на тот факт, что расположение Азербайджана на границе с Ираном делает его привлекательным союзником для Израиля.