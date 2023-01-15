Глава партии благодарит Пригожина за кувалду
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поблагодарил основателя ЧВК «Вагнер» за кувалду, которую, как утверждает российский депутат, бизнесмен прислал ему в подарок. Фотографию с кувалдой Миронов опубликовал в соцсетях.
На рукоятке кувалды нанесена надпись: «Миронову С.М. от ЧВК Вагнер. Бахмут — Соледар. 13.01.23». На бойке изображена гора черепов и штамп частной военной компании.
Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Это полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение нашей страны. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От нас зависит будущее России.— Сергей Миронов (@mironov_ru) January 20, 2023
России быть! pic.twitter.com/B5i8dBKdlf
Ранее на первом заседании весенней сессии Госдумы РФ Миронов назвал ЧВК «героическим воинским формированием» за взятие Соледара (Украина не подтверждала переход города под контроль РФ) и призвал легализовать частные военные компании, напоминает Meduza.
В ноябре телеграм-канал, близкий к «вагнеровцам», распространил видео убийства завербованного ЧВК бывшего заключенного Евгения Нужина с помощью кувалды. Ролик вызвал резонанс, наемники и Пригожин сделали кувалду символом ЧВК. Позже бизнесмен передал «окровавленную» кувалду в Европарламент в ответ на сообщения о возможном признании ЧВК террористической организацией.