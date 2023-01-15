Глава партии благодарит Пригожина за кувалду

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поблагодарил основателя ЧВК «Вагнер» за кувалду, которую, как утверждает российский депутат, бизнесмен прислал ему в подарок. Фотографию с кувалдой Миронов опубликовал в соцсетях.

На рукоятке кувалды нанесена надпись: «Миронову С.М. от ЧВК Вагнер. Бахмут — Соледар. 13.01.23». На бойке изображена гора черепов и штамп частной военной компании.