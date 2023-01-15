Кремль об установке систем ПВО в Москве

Министерство обороны России отвечает за безопасность страны и столицы, вопрос об установке систем ПВО в Москве стоит адресовать им.

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", - сказал он, комментируя публикации в Telegram-каналах о размещении систем ПВО в Москве.

"Обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, в Министерстве обороны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, связано ли это с тем, что власти ожидают каких-либо атак на город, в том числе с применением беспилотников.