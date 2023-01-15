Военные США и Азербайджана ведут консультации в Баку
В Баку состоялись азербайджано-американские консультации по вопросам безопасности сухопутных и морских границ.
Согласно сообщению посольства США в Азербайджане, в консультациях приняли участие полковник Коун, атташе по вопросам обороны посольства США в Азербайджане, и капитан Рэй, директор Объединенного межведомственного центра по борьбе с торговлей людьми Европейского командования США.
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