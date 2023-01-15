Песков призвал Запад покаяться

"Нужно прислушаться к озабоченностям России. Нужно внутренне отмотать ситуацию на, я бы даже сказал, конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и когда Россия была абсолютно отвергнута. Конечно, нужно, наверное, раскаиваться в цинизме за последние 8 лет, когда происходила "игра в наперстки": когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки Минскими договоренностями", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в Украине.

По его словам, "сейчас этим странам приходится расплачиваться за свои действия".

Представитель Кремля отметил, что "им нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия своей же игры, в которую они играли, обманывая Москву, обманывая Донбасс и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу".

"Чему Россия воспрепятствовала и чего Россия не допустила", - резюмировал он.