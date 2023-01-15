Саудовская Аравия назвала Израилю свое условие

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан не исключил возможности установления дипломатических отношений с Израилем, но назвал главное условие, без которого королевство никогда на это не пойдет. Об этом принц сказал в интервью Bloomberg, на которое обратили внимание израильские СМИ.

По словам принца, в нормализации отношений с Израилем заинтересована не только Саудовская Аравия, но и весь регион. Но есть условие. Саудовская Аравия пойдет на установление дипломатических отношений с еврейским государством только после того, как будет заключено соглашение о создании палестинского государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что для него главная среди всех внешнеполитических задач – установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией, потому что в этом заинтересован не только Израиль, но и весь регион. «Официальный мир с саудовским королевством расширит наш круг мира за пределы самых смелых мечтаний, – цитируют «Детали» Нетаньяху. – Конечная цель –завершить арабо-израильский конфликт. Но это зависит от желания Саудовской Аравии. Пока что нас просят закрыть глаза и надеяться на лучшее, в то время как палестинцы все еще цепляются за надежду на наше уничтожение».