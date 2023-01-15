В Турции задержали одного из главарей ИГИЛ

Правоохранительные органы Турции задержали в провинции Газиантеп на юге страны одного из главарей террористической организации Исламское государство.

Как передает Anadolu со ссылкой на Управление полиции Газиантепа, операция по задержанию подозреваемого была проведена сотрудниками местного Отдела по борьбе с терроризмом.

По данным правоохранительных органов, задержанный Х.А. считался в рядах террористов «эмиром по безопасности сирийской Ракки» и «губернатором иракской провинции Нинова».

Продолжаются процедуры оформления задержания.