Россияне ударили ракетами по Краматорску, есть жертвы
Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом мэр города Александр Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook.
«Ракетный удар по Краматорску. Опять по гражданской инфраструктуре. Выясняем последствия», - сообщил Гончаренко.
Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, жертвами обстрелов стал один человек.
«Было три удара нанесено исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом детский сад, одна из школ и частное заведение, профилакторий. Также частично повреждены рядом находящиеся многоквартирные дома. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем человеке», - сказал Кириленко.