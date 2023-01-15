В Кремле не надеются на улучшение отношений с США

Отношения России и США находятся на низшей точке. Надежд на улучшение отношений двух стран в обозримой перспективе нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прошедшие два года (президентства Джо Байдена), несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений, двусторонние отношения сейчас находятся, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению», - цитируют российские СМИ пресс-секретаря президента РФ.

После вторжения России в Украину контакты между крупнейшими ядерными державами спустились на уровень представителей спецслужб и военных ведомств.