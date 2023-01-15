Пентагон заявил про решающий момент войны в Украине

Об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-8»), которое проходит на авиабазе в Германии.

«Это решающий момент. Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащаться. Это не тот момент, чтобы замедляться. Пришло время взглянуть на проблему глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Поэтому мы не остановимся. И мы не отступим от нашей решимости помогать Украине самообороняться от российской имперской агрессии», - заявил Остин.