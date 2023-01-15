Украинский генерал: Война приближается к новой фазе

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинской армии необходимо успеть подготовиться к новой, более активной фазе войны. Российская оккупационная армия может в любой момент бросить свои силы на необходимые ей направления.

«Сейчас Россия уже подготовила 300 тысяч военнослужащих. Качество этого войска и его обеспеченность вызывают вопросы. РФ планирует еще на столько же нарастить свои силы в течение ближайших полутора-двух месяцев. В любой момент они могут сорвать свои планы и бросить имеющиеся силы на необходимые направления», - подчеркнул генерал.