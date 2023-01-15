США начинают передачу Киеву арестованных активов российских олигархов

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», - сказал он на семинаре в Гудзоновском институте.

Об этом заявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс.

В конце декабря президент США Джо Байден утвердил закон о федеральном бюджете на 2023 год, в который включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских миллиардеров. Эти средства Минюст США должен будет перенаправлять Госдепартаменту, который предоставит их Киеву.

Однако, как отметил Адамс, закон не позволяет передавать все конфискованные активы.

«Это не идеальное решение, но тем не менее дает надежду на то, что первые переводы средств от Минюста Госдепартаменту начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов», - сказал он.

Всего страны ЕС и «Большой семерки» заморозили около $311 млрд резервов Центробанка России. В ЕС также арестовали активы российских олигархов на сумму около 19 млрд евро. Однако не менее 21 российского миллиардера подали в суд на ЕС за введение санкций. Они настаивают, что юридические обоснования заморозки их активов внутри ЕС являются ошибочными, и требуют снять санкции.