Началось заседание «Рамштайн»: Зеленский просит танки. Союзники спорят

На американской базе ВВС «Рамштайн» в пятницу, 20 января, началась встреча государств - участников Контактной группы по обороне Украины, уже восьмая по счету в таком формате.

Deutsche Welle пишет, что ее главной темой станут поставки Киеву немецких боевых танков Leopard 2. Такие поставки возможны лишь с согласия Германии, в которой производят эту технику, но Берлин такого согласия по-прежнему не дает. В преддверии встречи Польша дала понять, что может предоставить Украине Leopard 2 и без разрешения Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, призвал союзников не торговаться о различном количестве танков, а оказать ту принципиальную поддержку, которая остановит российское зло.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников 18 января сообщила, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину до тех пор, пока США не согласятся отправить американские танки Abrams.

На встрече «Рамштайн-8» союзники намерены договориться о новом многомиллиардном пакете военной помощи для Украины. В то же время эксперты отмечают, что эта встреча будет расценена как провал, если союзникам не удастся договориться о поставках Киеву боевых танков.