ЕС намерен усилить давление на Кремль
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что каждые новые дебаты о санкциях против России проходят все сложнее предыдущих, но ЕС сможет усилить давление на Кремль.
"Совершенно очевидно, что каждые новые дебаты о санкциях сложнее, чем предыдущие, потому что принцип заключается в том, что мы нацеливаемся или должны нацеливаться на вещи, которые могут иметь побочный эффект для некоторых из наших членов", - сказал Мишель журналистам.
По словам председателя Евросовета, он провел содержательное обсуждение вопроса санкций с президентом Украины Владимиром Зеленским, и теперь сможет объяснить коллегам предложения и ожидания украинской стороны.
"И я уверен, что мы сможем усилить давление на Кремль", - заверил Мишель.