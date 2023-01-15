ЕС намерен усилить давление на Кремль

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что каждые новые дебаты о санкциях против России проходят все сложнее предыдущих, но ЕС сможет усилить давление на Кремль.

"Совершенно очевидно, что каждые новые дебаты о санкциях сложнее, чем предыдущие, потому что принцип заключается в том, что мы нацеливаемся или должны нацеливаться на вещи, которые могут иметь побочный эффект для некоторых из наших членов", - сказал Мишель журналистам.