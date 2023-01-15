Жена Пашиняна в мечети в Тегеране
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Анна Акопян, накануне в сопровождении первой леди Ирана Джамиле Садат Аламолхода и ее дочери Рейхане Раиси посетила город Кум — духовный центр Ирана, священный для шиитов, сообщили армянские СМИ.
Отмечается, что Анна Акопян посетила мечеть и Мавзолей Фатимы Масуме.
После экскурсии Анна Акопян провела беседу с первой леди Исламской Республики. Джамиле Садат Аламолхода поинтересовалась у Акопян впечатлениями от визита в мавзолей, были обсуждены вопросы Первого международного конгресса влиятельных женщин, который сегодня начал работу в Тегеране.