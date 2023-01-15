Путин обсудил с Совбезом ход войны в Украине
Президент РФ Владимир Путин собрал членов Совета безопасности, чтобы обсудить ход так называемой спецоперации в Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели. Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах. Обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня», - заявил Песков.