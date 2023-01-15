Сорос платил ведущим СМИ за публикацию своей позиции

Американский финансист Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и The Washington Post.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на исследование MRC Business.

В частности, сообщается, что всего Сорос потратил не менее 131 миллиона долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет.

По данным издания, деньги получал широкий круг работников медиа - от репортеров и телеведущих до редакторов и руководства СМИ.

Сообщается, что оплата совершалась «через группы, финансируемые миллиардером».