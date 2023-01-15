Зеленский на «Рамштайне»: Кремль должен проиграть
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Контактной группы по обороне Украины на американской базе ВВС «Рамштайн», призвал партнеров «действовать быстро».
По его словам, конфликт заключается в том, «в каком мире мы будем жить» и что «Кремль должен проиграть».
«Вы сильные люди могущественных стран. Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить русское зло всякой силы. В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор. В ваших силах одержать победу», – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что время и затягивание войны помогает России: «Время остается оружием России. Мы должны ускориться».
Он поблагодарил участников встречи за оказанную помощь, но добавил, что Украина ждет танки.
«Сотни благодарностей – это не сотни танков. Все мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо орудий, которые нужны против российской артиллерии, или вместо тех зенитных ракет, которые нужны для защиты людей от российских ударов», – сказал Зеленский.