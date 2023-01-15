Зеленский на «Рамштайне»: Кремль должен проиграть

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Контактной группы по обороне Украины на американской базе ВВС «Рамштайн», призвал партнеров «действовать быстро».

По его словам, конфликт заключается в том, «в каком мире мы будем жить» и что «Кремль должен проиграть».

«Вы сильные люди могущественных стран. Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить русское зло всякой силы. В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор. В ваших силах одержать победу», – заявил он.