Самого титулованного футболиста обвиняют в секс-домогательствах

Бразильского футболиста, трехкратного победителя Лиги чемпионов Дани Алвеса задержали в Испании по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщил телеканал Antenna-3.

Согласно информации, в конце декабря спортсмен отдыхал с друзьями в клубе в Барселоне, где к ним присоединилась группа девушек. Камеры наблюдения в заведении зафиксировали, как одна из них вместе с Алвесом зашла в туалет, откуда они вышли через несколько секунд. После девушка заявила, что футболист прикасался к ней против ее воли.

В пятницу, 20 января, Алвес будет арестован и допрошен, после чего прокурор примет решение о мере пресечения. Сам Алвес и его жена Хоана Санс отрицают обвинения.

Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории — на его счету 43 награды. Алвес трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка УЕФА.