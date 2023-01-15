В Беларуси взлетел разведсамолет с истребителями. В Украине тревога

В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с истребителями. Между тем Украину охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные мониторинговой группы "Белорускі Гаюн".

"Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608", - говорится в сообщении.