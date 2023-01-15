Представитель Хаменеи раскритиковал правительство Раиси

Представитель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в провинции Систан-Белуджистан Мостафа Махами раскритиковал правительство президента страны Ибрагима Раиси за экономические последствия, связанные с высокой инфляцией.

«Мы сталкиваемся с организованной спекуляцией, министры и власти не могут противостоять этой мафии», - сказал он.

Махами также подверг резкой критике Министерство иностранных дел за неспособность разрешить спор с талибами по поводу доли Ирана в водах Гильменда и возобновления ирано-афганского договора о водных ресурсах 1973 года.