Стало известно, почему армянские военнослужащие не смогли спастись от пожара

Большое число жертв во время пожара в воинской части в селе Азат Гегаркуникской области Армении связано с тем, что печь стояла возле двери, в связи с чем военнослужащие не могли выбраться наружу, пишет армянская служба «Радио Свобода».

Сообщается, что военнослужащие также не смогли выбраться через окна из-за решеток. Они попытались разрушить одну из стен, но потерпели неудачу.

Командир взвода воинской части, которого в момент трагического происшествия не было на территории, в беседе с журналистами опроверг официальную предварительную версию о том, что на территории воинской части был бензин.

«Даже если бы и был, я бы этого не допустил, учитывая плохие последствия. Следствие должно быть проведено до конца, а виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», - сказал он.