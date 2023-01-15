Посол Ирана: Безопасность Армении – это безопасность и Ирана

Безопасность Армении – это и безопасность Ирана, заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури во время посещения Сюникской области (Западного Зангезура). Его цитируют армянские СМИ.

Посол утверждает, что Иран со всеми странами-соседями проводит политику развития сотрудничества по всем направлениям.

«Армения - наша соседняя и дружественная страна. И такая же политика проводится и в отношении Армении. Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран, включая и Армению, в соответствии с международными законами», - уверяет Зохури.

Отношения между Ереваном и Тегераном развиваются, по словам Зохури, по всем направлениям. Он выразил надежду, что это будет происходить и дальше.