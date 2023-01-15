Британская разведка сообщила подробности о ЧВК «Вагнер»

В Украине воюют около 50 тысяч «вагнеровцев», что делает роль куратора ЧВК Евгения Пригожина важной в этой войне, говорится в сводке британской разведки.

Учитывая, что в России частные армии - вне закона, свои войска Пригожин, вероятно, финансирует за счет манипуляций с госконтрактами своих компаний, говорят в британской разведке.

Так, 27 декабря Единый госреестр России показал, что ЧВК «Вагнер» официально зарегистрирована как юридическое лицо. Группа заявила о своей основной деятельности как «консалтинг в области управления»; о военных задачах не упоминалось, сообщает британская разведка.

Регистрация демонстрирует «удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы», говорится в сообщении.

Так, Пригожин признался в основании ЧВК «Вагнер» только в 2022 году, а в октябре открыл штаб-квартиру «Вагнер-центр» в Санкт-Петербурге.

«Пока неясно, в какой степени структура «ЧВК Центр Вагнера» будет использоваться для управления военизированной деятельностью Вагнера», - говорят в разведке.

Учитывая незаконность деятельности частных военных компаний в правовом поле РФ, Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

«Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию», - говорится в сообщении.