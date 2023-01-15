Руководство Минздрава посетило Аллею шехидов

Проходит 33 года со дня январских событий 1990 года в Баку. События 20 Января 1990 года вписаны в историю Азербайджана как скорбная, но в то же время славная героическая страница.

В связи с 33-й годовщиной январских событий в Баку руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею шехидов и почтило память погибших за свободу Азербайджана.

20 января 1990 года азербайджанский народ дал первых шехидов во имя своей свободы и независимости. В то же время 20 Января стало поворотной точкой в жизни азербайджанского народа. Трудный, но славный путь, начавшийся в 1990 году, достиг своей славной вершины с Победой в Карабахе.