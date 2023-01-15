Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:41

Страшный пожар в селе Азад Басаркечарского района в ночь на 19 января стал наглядным доказательством царящего в армянской армии хаоса. Произошедшее фактически свело на нет все пафосные заявления премьера Армении Никола Пашиняна о «восстановлении армии». Как сообщается, инженерно-фортификационная рота армянской армии, дислоцированная в одном из домов вышеупомянутого села, где когда-то проживали азербайджанцы, была практически уничтожена в результате попытки разжечь дровяную печь бензином. 15 солдат сгорели заживо, еще несколько военнослужащих, в том числе один офицер в звании капитана, получили ожоги.

В соцсетях в связи с пожаром выдвигались различные предположения в классическом армянском стиле: «виноваты все, кроме армян». Некоторые даже утверждали, что по казарме ударил азербайджанский беспилотник. Однако вскоре Минобороны Армении и премьер-министр Никол Пашинян заявили, что инцидент произошел в результате банальной попытки разжечь дровяную печь бензином. В официальной информации, обнародованной накануне вечером Следственным комитетом Армении, подробности инцидента приводятся на основании заявлений выживших военнослужащих. Выяснилось, что инженерно-фортификационная рота дислоцировалась в заброшенном доме. Одна из комнат дома использовалась для хранения оружия и боеприпасов, в двух других жили солдаты. После полуночи огонь в печи погас, и командир роты попросил у дежурного бензин, чтобы разжечь печь. Однако пятилитровая канистра с бензином загорелась. Охваченный пламенем офицер, потеряв самообладание, отбросил канистру в сторону. Огонь быстро охватил дом. Один из находившихся снаружи военнослужащих попытался спасти сослуживцев, пробив стену дома на автомобиле «Урал». Но было поздно: 15 солдат сгорели в страшном пожаре. Это происшествие вызвало резкую волну критики в адрес правительства, ведь ранее сам Пашинян активно обвинял прежние власти в мародерстве, развале армии и коррупции. После прихода к власти он из года в год увеличивал военные расходы. Однако инцидент в селе Азад продемонстрировал плачевное состояние в армянской армии как с моральной, так и материально-технической точки зрения. Сам факт, что командир роты не соблюдал простейших правил пожарной безопасности и почти полностью уничтожил личный состав, свидетельствует о низком уровне подготовки армянских офицеров.

Власти немедленно сняли с должности командира 2-го армейского корпуса, которому подчинялась рота, чтобы успокоить общественный гнев. Сообщается, что следом были уволены еще несколько человек из командного состава. Однако эти поспешные решения не уменьшили, а, наоборот, усилили критику в адрес правительства, поскольку были расценены как попытка власти уклониться от политической ответственности. Командир взвода сгоревшей роты прямо заявил журналистам, прибывшим на место происшествия, что инцидент стал результатом «бардака», царящего в правительстве и армии Армении. Он не считает логичным увольнение командира корпуса и его заместителя, в то время как министр обороны и начальник Генштаба остались на своих должностях. «Следствие должно быть доведено до конца, а виновные наказаны по всей строгости закона. За этот бардак ответственны все мы», - отметил он. Оппозиционный блок «Армения» также заявил, что правительство несет ответственность за случившееся: «Подобный трагический инцидент в очередной раз доказал отсутствие политической ответственности действующих властей и правдивость постоянно звучащих сигналов тревоги. Он наглядно иллюстрирует позорное и плачевное состояние в области армейского строительства, а также в вопросах условий дислокации, жилищных проблем, организации службы войск, ущербности оснащения многих участков боевых позиций и инженерных инфраструктур».

Эдмон Марукян, посол правительства Армении по особым поручениям, объяснил, почему инженерно-фортификационная рота разместилась в одном из обычных сельских домов. По его словам, казармы, в которых располагалась эта рота и другие подразделения, были разрушены азербайджанской армией в ходе боев в сентябре прошлого года. Поэтому роту пришлось передислоцировать. «Роту должны были разместить в модульном помещении, соответствующем всем условиям. Модули, к слову, уже были доставлены на место. С момента нападения Азербайджана прошло четыре месяца, но успели сделать только это. Система должна быть полностью изменена», - заявил Марукян. Между тем заявление Марукяна противоречит данным, обнародованным Следственным комитетом. В них отмечается, что рота передислоцировалась не после 13 сентября 2022 года, а после 13 мая 2021 года. Еще одним моментом, усилившим волну критики в адрес властей в соцсетях, является то, что министр обороны Сурен Папикян не посетил место пожара даже спустя сутки после инцидента. По этой причине все чаще звучат призывы к его отставке. В частности, председатель партии «Единая Армения» Ерванд Тарвердиян отметил, что Папикян должен был обеспечить строительство казарм, «а не начинать реформы в армии с выращивания клубники для солдат». «На сегодняшнем заседании правительства говорили о системах безопасности. Какие еще системы безопасности, когда офицеры разжигают печи бензином? С другой стороны, своим заявлением премьер-министр дает указание следственным органам относительно произошедшего. Представьте, если следователь решит повести расследование в другом направлении», – добавил он.