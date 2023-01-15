Президент Грузии против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Она также призвала правительство ужесточить правила пребывания российских граждан в республике.

«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», – заявила грузинский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро прямое авиасообщение с Грузией возобновится.

После этого председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что, если самолеты снова начнут летать, это облегчит положение грузинских граждан. Он напомнил, что на территории России живет порядка миллиона этнических грузин, а также азербайджанцев и армян с гражданством Грузии.