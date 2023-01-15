В России заговорили о потере «новых территорий»: «Не будет поражением» видео
В одном из выпусков ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» обсуждалась потеря Россией аннексированных территорий Украины.
Telegram-каналы опубликовали отрывок из этого выпуска. Российский политик Сергей Михеев заявил, что потеря Россией аннексированных территорий Украины не станет поражением для РФ.
«Предположим, мы их вернули. Дальше что? Это не является поражением России, как они себе это видят. Ситуации могут складываться совершенно по-разному. Все это, как ни крути, не будет уничтожением России. Не надо себя хоронить. Не надо самим себе выписывать сценарий собственных похорон», - уверяет пропагандист.
По словам Михеева, поражение России невозможно из-за наличия у страны ядерного оружия. «Поражение России, как они себе это видят, вообще невозможно! Невозможно в принципе! Даже во времена тяжелейших смут, которые проистекали, в первую очередь, из-за внутренних проблем России, Россия в конце концов выбиралась. А внешнего поражения России никто никогда не смог нанести. Не смогут и сейчас, учитывая наличие у нас ядерного оружия», - сказал Михеев.