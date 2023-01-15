«Предположим, мы их вернули. Дальше что? Это не является поражением России, как они себе это видят. Ситуации могут складываться совершенно по-разному. Все это, как ни крути, не будет уничтожением России. Не надо себя хоронить. Не надо самим себе выписывать сценарий собственных похорон», - уверяет пропагандист.

По словам Михеева, поражение России невозможно из-за наличия у страны ядерного оружия. «Поражение России, как они себе это видят, вообще невозможно! Невозможно в принципе! Даже во времена тяжелейших смут, которые проистекали, в первую очередь, из-за внутренних проблем России, Россия в конце концов выбиралась. А внешнего поражения России никто никогда не смог нанести. Не смогут и сейчас, учитывая наличие у нас ядерного оружия», - сказал Михеев.