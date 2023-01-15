Президент Литвы почтил память жертв 20 Января
Президент Литвы Гитанас Науседа в своем твиттере почтил память жертв трагедии 20 Января.
«Чту память жертв Черного Января 1990 года - вторжения советских войск в Баку и жестокой расправы над азербайджанским народом. Попытки Советского Союза подавить движение за независимость не увенчались успехом. 33 года спустя агрессор совершает те же жестокие преступления в Украине. Они не добьются успеха. Ни тогда. Ни сейчас. Никогда», - отметил Науседа.
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