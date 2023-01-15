Разведка Германии заявила о «трехзначных потерях» Украины в боях за Бахмут

Федеральная служба разведки (BND) Германии заявила о больших потерях украинской армии в боях за город Бахмут. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Согласно публикации, BND на секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам в Бундестаге, что сейчас украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российской армией.

"На фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, в брифинге BND речь шла о трехзначных цифрах погибших за день. Падение Бахмута, согласно анализу, имело бы последствия для всей линии украинской обороны. Россия, мол, сейчас бросает солдат как пушечное мясо, поскольку потери там не играют для нее никакой роли", - говорится в публикации.