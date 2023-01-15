Ереван о готовности к трехстороннему формату с Азербайджаном

Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Азербайджана, Грузии и Армении, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян местным СМИ.

«Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас циркулирует идея встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом Азербайджана», - сказал Мирзоян.

Армянская сторона, по его словам, выразила готовность и сейчас готова к такой встрече.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предложил Еревану трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако получил отказ.