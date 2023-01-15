ЕС о поставках Ираном баллистических ракет России

Евросоюз не располагает доказательствами, что Иран якобы поставляет России баллистические ракеты.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Нет, у нас нет доказательств, что Иран поставляет баллистические ракеты России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он подчеркнул, что у ЕС якобы есть доказательства поставок Ираном России беспилотников.