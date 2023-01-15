Макрон: Франция должна быть способна к крупномасштабной операции

Франция в будущем должна быть способна «провести крупномасштабную операцию», заявил президент Эммануэль Макрон, сообщает France 24.

«У Франции есть и будет армия, готовая к вызовам века», - сказал он.

Страна существенно увеличивает военные расходы из-за военных действий России в Украине, объявил президент. По его словам, в 2024-2030 годах на Вооруженные силы будет выделено более 400 млрд евро по сравнению с 295 млрд евро в предыдущем оборонном бюджете для обеспечения «нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания и нашего места в мире».