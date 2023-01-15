Нидерланды готовы рассмотреть вопрос передачи Киеву Leopard-2 и F-16

Правительство Нидерландов, если это потребуется, будет готово рассматривать вопрос о передаче Украине танков Leopard-2 и самолетов F-16, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на главу нидерландского МИД Вопке Хукстру.

По словам министра, его страна может "без предрассудков" рассмотреть поставки таких вооружений. В случае с танками Нидерланды предпочитают действовать не самостоятельно, а в составе коалиции из нескольких стран. Вопрос о самолетах, как отметил Хукстра, можно рассмотреть в случае поступления запроса на них от Киева.

"Никаких табу (на поставки вооружения) у нас нет", - добавил он.