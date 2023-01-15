Посол об открытии в Шуше генконсульства Турции

Открытие дипломатического представительства - длительный процесс, этот вопрос должен обсуждаться в парламенте и только потом правительство принимает окончательное решение. Намерение об этом уже есть.

Об заявил АПА посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, комментируя вопрос открытия генерального консульства Турции в Шуше.

«Наши отношения с Турцией на таком уровне, что открытие диппредставительств не только в Баку, Гяндже и Нахчыване, но и во всех регионах Азербайджана - естественное явление», - подчеркнул посол.