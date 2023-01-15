Путин уволил помощника Патрушева: он предлагал «десатанизацию» Украины

Павлов упоминал и любавичских хасидов. «Главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами», - написал он.

Его статья была опубликована в октябре 2022 года под заголовком «Что варят в «ведьмином котле». В Украине набрали силу неоязыческие культы». По мнению автора, свидетельством «сатанизма» стало то, что магазин «Ведьмин котел» в Киеве «с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал «наведения порчи» на русских».

Президент России Владимир Путин уволил помощника секретаря Совета безопасности Алексея Павлова, который в статье о религиозной ситуации в Украине назвал сектой еврейское движение «Хабад Любавич» и предлагал провести «десатанизацию» Украины.

После выхода статьи Российский еврейский конгресс обратился в Следственный комитет и московскую прокуратуру с просьбой проверить статью Павлова на предмет возбуждения ненависти. В письме конгресса высказывания чиновника в адрес любавичских хасидов названы «неприемлемыми и опасными».

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что в статье содержится тезис, который трудно воспринять иначе, чем оскорбление миллионов верующих евреев. Он указал, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» – это не «секта», а легитимная школа иудаизма и наиболее крупное движение в рамках хасидизма.

По его словам, 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к «Хабаду», он сам также принадлежит к любавичским хасидам. В качестве иллюстрации своих слов главный раввин России привел в пример созданный общиной «Хабада» Еврейский музей и центр толерантности в Москве.

Через три дня после выхода статьи Павлова секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев извинился за высказывания своего помощника. Патрушев заявил, что слова Павлова о любавичских хасидах в материале о религии в Украине были ошибочными.

Генерал-лейтенант Павлов до прихода на эту должность в 2009 году работал в ФСБ.