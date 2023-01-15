Эрдоган готов внести вклад в установление мира между Москвой и Киевом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности внести весомый вклад в установление мира между Россией и Украиной.

"Президент Эрдоган выразил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.