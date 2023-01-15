Одновременно Захарова подчеркнула, что заявления Запада о поставках вооружения Украине ведут к эскалации.

"Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию, чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия", - отметила она.

Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Украина стремится использовать трагедию в Днепре, чтобы добиться от Запада новых поставок оружия.

Дипломат, в частности, обратила внимание на публикацию The New York Times о том, что администрация США обдумывает варианты поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму.

Кроме того, она напомнила о призыве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к партнерам дать Киеву "любое оружие, которое он способен использовать".

"Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации", - указала Захарова.