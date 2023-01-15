Назван гонорар казненного в Иране британского шпиона
Бывший замминистра обороны Ирана Алиреза Акбари, который был казнен за шпионаж, получил от британских властей более 2 млн евро, а также дома в нескольких европейских городах, сообщает Министерство разведки Ирана.
"Когда британцы в два этапа сделали Акбари шпионом, они спланировали его побег из Ирана, заплатили ему более 2 млн евро", - говорится в заявлении ведомства, текст которого опубликовало агентство Tasnim.
По данным министерства, Акбари также были предоставлены дома в Вене, Лондоне и на юге Испании. Шпион получил от британских властей вид на жительство, а затем стал подданным Соединенного Королевства.
По версии иранской стороны, Лондон запрашивал у Акбари информацию, связанную с секретными военными проектами, методами обхода санкций, а также сведения, касающиеся различных правительственных учреждений Ирана и ученых.
11 января агентство ISNA сообщило, что суд в Иране приговорил к смертной казни Акбари, который был заместителем экс-министра обороны республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 по 2005 год. Акбари был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании, он отрицал все вынесенные ему обвинения.
14 января смертный приговор был приведен в исполнение. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал казнь Акбари жестоким и трусливым действием.