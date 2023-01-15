Назван гонорар казненного в Иране британского шпиона

Бывший замминистра обороны Ирана Алиреза Акбари, который был казнен за шпионаж, получил от британских властей более 2 млн евро, а также дома в нескольких европейских городах, сообщает Министерство разведки Ирана.

"Когда британцы в два этапа сделали Акбари шпионом, они спланировали его побег из Ирана, заплатили ему более 2 млн евро", - говорится в заявлении ведомства, текст которого опубликовало агентство Tasnim.

По данным министерства, Акбари также были предоставлены дома в Вене, Лондоне и на юге Испании. Шпион получил от британских властей вид на жительство, а затем стал подданным Соединенного Королевства.