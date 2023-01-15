Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:40

В Чаглаянском районном суде Стамбула начался судебный процесс по иску крупной компании-поставщика топлива для судов CYE Petrol против торговой компании Coral Energy. Последняя имеет штаб-квартиру в Дубае и принадлежит азербайджанскому бизнесмену Таиру Гараеву. По сообщениям турецких СМИ, CYE Petrol обвиняет Гараева в том, что он «устроил для нее ловушку» и довел компанию до банкротства. Согласно иску, азербайджанский бизнесмен пытался отдалить Турцию от международных вод и монополизировать сферу снабжения судов топливом.

В 2020 году журнал Fortune Türkiye опубликовал рейтинг, в котором CYE Petrol заняла 265-е место среди 500 крупнейших компаний Турции. Ее исполнительным директором является Али Дениз Эрайд. На настоящий момент стало известно, что CYE Petrol хотела получить кредит от европейских банков для расширения своего бизнеса и создания новых конкурентных зон, однако не добилась успеха. Тогда-то к ней и обратился исполнительный директор Coral Energy Таир Гараев с предложением сотрудничества. Начались переговоры, по итогам которых стороны подписали протокол о начале совместного бизнеса. Согласно данному протоколу, азербайджанская компания выдала CYE Petrol банковский чек на 20 миллионов долларов в качестве гарантии партнерства. В последующем Coral Energy неожиданно отозвала этот банковский документ, не уведомив своих турецких партнеров. Когда данный факт вскрылся, Таир Гараев заявил, что это «произошло по ошибке». Но «ошибка» Гараева обернулась для CYE Petrol убытком в 36 миллионов долларов, включая проценты и упущенную выгоду. Турецкий телеканал TV100, освещая данный иск, сообщил, что иностранные компании якобы пытаются монополизировать турецкие порты и направить свою прибыль в оффшорные зоны, тем самым препятствуя поступлению иностранной валюты в Турцию. Сообщается, что инцидент с конфискованным чеком произошел всего за 3 дня до того, как европейские банки всё же приняли положительное решение о предоставлении CYE Petrol кредита. К несчастью, «ошибка» Гараева породила недоверие банков к турецкой компании, и в результате они вновь отказались ее финансировать. Более того, даже ранее выданные ссуды банки попросили вернуть досрочно. Столкнувшись с огромным финансовым давлением, CYE Petrol была вынуждена прекратить свою торговую деятельность.

Отметим, что в открытых источниках очень мало информации о Coral Energy и ее основателе Таире Гараеве. Известно, что компания была основана в 2010 году и в данный момент имеет офисы в Женеве и Сингапуре. «Coral Energy, имеющая тесные связи с Азербайджаном и базирующаяся в Сингапуре, в основном занимается продажей российской нефти и ее транспортировкой из портов Черного моря. Однако компания также покупает и продает нефть Azeri Light из порта Джейхан в Турции», - отмечается на сайте Energy Intelligence (данные актуальны на 2020 год). В мае прошлого года The Wall Street Journal писал, что из-за введенных против России санкций крупные нефтетрейдинговые компании отказались от транспортировки и продажи нефти из этой страны. Их место заняли малоизвестные небольшие торговые компании, в том числе Coral Energy. По словам источника, имеющего связи в компании, Coral переводит своих сотрудников из Женевы в Сингапур, чтобы обойти санкции ЕС и Швейцарии за ведение бизнеса с россиянами.

Из исследования, опубликованного Energy Intelligence в июне прошлого года, становится ясно, что Coral Energy предпочитает «оставаться в тени». Обнаруженные скудные сведения позволяют заключить, что раньше компания работала с российским государственным нефтяным концерном «Роснефть». После военного вторжения России в Украину Coral Energy закупила несколько партий у «Русснефти», принадлежащей Михаилу Гуцериеву, а в апреле 2022 года в Шри-Ланку было доставлено 90 тысяч тонн нефти, закупленной Coral Energy у этой же российской компании. Груз застрял в порту Шри-Ланки на несколько недель, потому что единственный в стране нефтеперерабатывающий завод Ceylon Petroleum Corp. закрылся из-за финансовых трудностей. Об этом заявил журналистам Канчана Виджесекера – министр энергетики этой страны. Виджесекера добавил при этом, что вопреки возникшим трудностям ожидается прибытие в Шри-Ланку второй партии. Удалось также установить, что Coral начала свою деятельность с покупки крупных объемов нефти в Азербайджане. После этого компания значительно расширилась и теперь торгует в Турции, а также странах Африки к югу от Сахары и других регионах.