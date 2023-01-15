Москва о возможности переговоров с Киевом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможность возобновления переговоров между Москвой и Киевом.

Она обратила внимание на недавние высказывания украинских политиков на тему переговоров с Россией, в том числе на заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе, где тот подтвердил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Все это лишний раз свидетельствует, что именно утратившая чувство реальности оголтелая "партия войны" сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи", - подчеркнула Захарова.